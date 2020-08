Anzeigen erstattet Auseinandersetzung am Marktplatz in Schwandorf – zwei Verletzte

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 19. August, gegen 22.30 Uhr, kam es am Marktplatz in Schwandorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Erwachsenen, die sich hierbei leicht verletzten.