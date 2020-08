10.500 Euro Schaden Zwei Schwerverletzte bei Crash in Oberviechtach

Foto: 123rf.com

Eine 76-jährige Frau fuhr am Dienstag, 18. August, 16.45 Uhr, mit ihrem Opel in Obverviechtach von der Linder-Kreuzung her kommend in Richtung B22. An der Kreuzung zur Nunzenrieder Straße übersah sie eine 74-jährige Opel-Fahrerin, die von Oberviechtach her kommend in Richtung Nunzenried unterwegs war.