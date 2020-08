Anzeige erstattet Polizei nimmt Ladendieb nach Flucht fest

Foto: Audrius Merfeldas/123rf.com

Am Dienstag, 18. August, um kurz nach 18 Uhr, kaufte ein männlicher Kunde in einem Schuhgeschäft in der Regensburger Straße in Schwandorf drei Paar Schuhe. Beim Verlassen des Geschäftes wurde jedoch der Alarm ausgelöst, weshalb der Mann durch eine Verkäuferin angesprochen und zurück ins Geschäft gebeten wurde.