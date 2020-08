Hinweise erbeten Versuchter Einbruchdiebstahl in Nabburg

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 12. August, zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr, wurde versucht, die gekippte Terrassentür eines Anwesens am Pfeifferweiher in Nabburg auf- beziehungsweise auszuhebeln. Als dies misslang, wurde die Glasscheibe auf Höhe des Türgriffes beschädigt. Da die Tür trotzdem nicht geöffnet werden konnte, wurde versucht das nebenliegende Fenster zu öffnen, was aber auch misslang.