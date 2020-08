Zeugen gesucht Vier Kinder bei Badeunfall in Teublitz verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 16. August, gegen 17.15 Uhr, kam es im Naturbad Höllohe in Teublitz zu einem Badeunfall. Vier Kinder einer bulgarischen Familien gerieten beim Baden offenbar in zu tiefes Wasser, gingen unter und schluckten Wasser.