Zeugen gesucht Unbekannter schlitzt Stoffverdeck eines geparkten Pkws auf

Foto: 123rf.com

Ein Unbekannter schlitzte das Stoffverdeck eines Mazda MX5 auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Pkw parkte am Sonntag, 16. August, in der Zeit von 11 Uhr bis 17.45 Uhr, vor dem Anwesen Merklmooslohe 30 in Weiden.