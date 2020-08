10.000 Euro Schaden 20-Jähriger übersieht Taxi – Beifahrerin und Taxifahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es Montagnacht, 17. August, gegen 0.20 Uhr, in der Parksteiner Straße in Weiden. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Parksteiner Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Parksteiner Straße/Tulpenstraße übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Taxi.