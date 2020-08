Im Wald 80-Jährige beim Beerensammeln verschwunden – Vermisstensuche erfolgreich

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 15. August, um 18 Uhr, teilte ein 54-Jähriger mit, dass er mit seiner 80-jährigen Mutter beim Beerensammeln im Wald zwischen Irrenlohe in Schwarzenfeld und Irlaching in Schwandorf sei. Nach einiger Zeit konnte der 54-Jährige seine Mutter jedoch nicht mehr finden.