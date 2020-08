Zeugen gesucht Verletzter Mann in Teublitz – Fahndung nach Täter bislang ergebnislos

Am späten Samstagabend, 15. August, wurde der Polizei eine verletzte Person in Teublitz mitgeteilt. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg dauern an.