Positive Bilanz Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln auch in Oberfranken im Fokus

Foto: 123rf.com

Die Einhaltung der Maskenpflicht insbesondere in Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stand am Donnerstag, 13. August, im Rahmen einer bayernweiten Schwerpunktaktion auch in Oberfranken im Fokus der Polizei.