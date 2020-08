Hinweise erbeten Autofahrer muss Fußgänger ausweichen und prallt gegen Laterne und Verkehrszeichen

Foto: Hoppe/123rf.com

2.300 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Ausweichmanövers, das sich am Freitag, 14. August, um 1.20 Uhr, in der Karl-Sand-Straße in Wunsiedel ereignete. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Wunsiedel musste bei regennasser Fahrbahn einem Fußgänger ausweichen, der unvermittelt die Straße überquerte, und geriet dabei ins Schleudern.