Zeugen gesucht Mehrere Fahrraddiebstähle in Hof – Polizei ermittelt gegen Unbekannt

In den vergangenen Tagen entwendeten unbekannte Täter am Theresienstein und am Freibad in Hof mehrere Fahrräder. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.