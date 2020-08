Unfall Pkw übersieht Leichtkraftrad – 49-Jähriger leicht verletzt

Ein 58-jährige Pkw-Fahrerin bog am Donnerstag, 13. August, um 7.23 Uhr, in Wackersdorf von der Kiefernstraße in die Tannenstraße ein. Im Bereich der Tannenstraße fuhr sie an einem rechtsseitig geparkten Pkw vorbei und übersah hierbei ein entgegenkommendes Leichtkraftrad, sodass es letztlich zum Zusammenstoß kam.