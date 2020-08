In Wernberg-Köblitz 27-Jähriger verliert bei schwerem Betriebsunfall einen Daumen

Am Donnerstag, 13. August, 10 Uhr, war ein 27-jähriger Arbeiter in der Nürnberger Straße in Wernberg-Köblitz bei seiner Tätigkeit an einer Fräse, mit Absaugen beschäftigt, als es zum Unfall kam.