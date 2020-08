101 Fahrzeuge überprüft Großkontrolle auf der A93 – Lkw-Fahrer waren zu lange und zu schnell unterwegs

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Die Hofer Verkehrspolizei führte am Mittwoch, 12. August, von 10 bis 15 Uhr eine Großkontrolle auf der Autobahn A93 am Parkplatz Bärenholz in Fahrtrichtung Norden durch. Dazu sperrte die Autobahnmeisterei Rehau die komplette Autobahn und leitete den gesamten Verkehr durch den Parkplatz.