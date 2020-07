Anzeige ist die Folge Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung Marihuana, Opiumtablette und Rauschgiftutensilien

Foto: 123rf.com

Am frühen Donnerstagabend, 30. Juli, kontrollierten Beamte der Polizei Münchberg eine Personengruppe, die sich sitzend am Kirchberg in Helmbrechts aufhielt. Bereits beim Annähern konnten die Beamten beobachten, wie ein 28-jähriger Deutscher einen angerauchten Joint wegschnipste.