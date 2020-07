Polizei bittet um Hinweise Spielerbänke und Unterstände auf dem Sportplatz des TSV Kümmersbruck beschädigt

Foto: 123rf.com

Massive Zerstörungen am Sportplatz des TSV Kümmersbruck zeigte die Gemeinde an, denn der Schaden beträgt über 1.000 Euro. In der Nacht auf Samstag, 25. Juli, beschädigten Unbekannte die Spielerbänke und die dazugehörigen Unterstände.