Kontrolle 30-Jähriger gibt an, gefälschten Führerschein für 1.000 Euro in Griechenland gekauft zu haben

Bei einer Verkehrskontrolle in Amberg am Dienstagabend, 28. Juli, stellten Polizeibeamte Fälschungsmerkmale an einem griechischen Führerschein fest. Ein 30-jähriger Mann aus Syrien zeigte ihn während der Verkehrskontrolle vor und musste sein Fahrzeug daraufhin vor Ort abstellen, als ihm die Beamten erklärten, dass es sich um eine Fälschung handelt.