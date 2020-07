Hinweise erbeten Unbekannter hinterlässt 5.000 Euro Schaden an Pkw und macht sich aus dem Staub

Am Montag, 27. Juli, zwischen 20 Uhr bis 21.40 Uhr, wurde ein blauer Skoda Fabia, der auf einem Parkplatz in der Garrstraße in Schwandorf geparkt stand, durch einen bislang unbekannten Täter stark beschädigt.