Verfahren eingeleitet Amtsbekannter 32-Jähriger mit frisiertem Mofa und unter Drogen unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 28. Juli, gegen 5.45 Uhr, fiel Beamten der PI Schwandorf in der Paul-von-Denis-Straße in Schwandorf ein amtsbekannter 32-jähriger Schwandorfer auf, der offensichtlich sein Mofa frisiert hatte.