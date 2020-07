Nach Streit mit Tankwart Tankstelle bereits geschlossen – wütender Pkw-Fahrer reißt Zapfhahn aus der Säule

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 23.10 Uhr, fuhr eine noch bislang unbekannte männliche Person mit seinem Pkw an einer Tankstelle im Stadtgebiet Weiden vor und wollte eine Betankung vornehmen. Da die Tankstelle bereits geschlossen hatte und kein Diesel mehr aus der Zapfsäule kam, ärgerte sich die Person so, dass er einen verbalen Streit mit dem Tankwart anzettelte.