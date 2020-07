Die Polizei ermittelt Unbekannter trieb auf einer Pferdekoppel sein Unwesen – Pferd verletzt

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Donnerstag, 23.Juli, 19 Uhr, bis Freitag, 24. Juli, 6.45 Uhr drang eine unbekannte Person in eine Pferdekoppel in Wunsiedeler Ortsteil Schönbrunn ein und zerriss die Einzäunung um einen Schachtdeckel.