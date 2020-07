Einsatz in Pirkensee Erst knarzte es, dann stürzte die Hauswand ein – Familie kann sich rechtzeitig retten

Foto: THW Schwandorf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. Juli, gegen 3 Uhr, wurde eine junge Familie in Pirkensee (Stadt Maxhütte-Haidhof) durch Knarzgeräusche geweckt. Als man der Ursache auf den Grund gehen wollte, waren bereits Risse in der Außenwand erkennbar. Daraufhin begab sich die Familie aus dem Haus und setzte einen Notruf ab.