Eine Verletzte Polizei in Nabburg sucht Unfallzeugin

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 8.40 Uhr, parkte eine 57-jährige Frau aus Schwarzenfeld ihren Pkw in der Amberger Straße in Schwarzenfeld entgegengesetzt zur Fahrtrichtung in Richtung Hauptstraße. Als sie vom Fahrbahnrand losfuhr, übersah sie offenbar eine in der Amberger Straße fahrende Kradfahrerin, die stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern.