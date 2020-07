Bundespolizei Aus dem ICE hinter Schloss und Riegel – langjährig gesuchter Dieb festgenommen

Foto: Bundespolizei

Durch eine Schwarzfahrt mit dem ICE ist ein seit 2016 mit Haftbefehlen gesuchter Dieb am Mittwoch, 22. Juli, aufgeflogen. Ein im Zug mitreisender Polizeibeamter in Uniform nahm den Gesuchten fest und übergab ihn im Nürnberger Hauptbahnhof an die Bundespolizei.