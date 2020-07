10.000 Euro Schaden 19-Jähriger übersieht vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 22. Juli, um 8.45 Uhr, kam es in der Regensburger Straße in Teublitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Seat-Fahrer wollte von der untergeordneten Sandstraße nach rechts auf die Regensburger Straße einbiegen. Hierbei übersah der junge Mann einen von links kommenden Ford Transit.