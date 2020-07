Trunkenheitsfahrt Verkehrsteilnehmer meldet Schlangenlinien fahrenden Opel

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 22.10 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden Opel auf der Bundesstraße B16 in Fahrtrichtung Nittenau. Eine Streife der Polizei Burglengenfeld konnte das Fahrzeug dann in Bruck n der Oberpfalz am Marktplatz anhalten.