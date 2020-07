Polizei bittet um Hinweise Unbekannter Dieb klaut Fahrrad im Wert von 1.000 Euro

Foto: 123rf.com

Ein 40-Jähriger stellte am Dienstag, 21. Juli, um 17.30 Uhr, sein Fahrrad an der Wakeboard-Anlage am Steinberger See ab und versperrte es mit einem Bügelschloss. Als er gegen 19.40 Uhr wieder zu seinem Fahrrad kam, musste er feststellen, dass dieses samt Schloss verschwunden war.