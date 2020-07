Verfahren eingeleitet 16-jähriger Schüler gesteht Sachbeschädigung in Oberviechtach

Foto: 123rf.com

Sonntagnacht, 19. Juli, um 1.30 Uhr, beschädigte ein zunächst unbekannter Täter die Fallrohre von insgesamt sieben Häusern in der Schönseer Straße in Oberviechtach und verbog ein Verkehrszeichen. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.