Die Polizei ermittelt Bulldogge löst handfesten Streit am Badesee aus

Eine junge französische Bulldogge, die am Untreusee bei Hof einen sonnenbadenden Mann im Gesicht berührte, löste einen handfesten Konflikt mit der Hundehalterin aus.

Hof. Der nicht angeleinte Welpe war Montagnachmittag mit seinem 19-Jährigen Frauchen am Hundestrand des Sees unterwegs. Dabei lief er einige Meter von ihr weg und stürmte auf einen 50-Jährigen zu, der dort in der Sonne lag. Mit seiner Schnauze berührte er das Gesicht des Mannes.

Daraufhin packte dieser den Hund bei den Pfoten und drückte so stark zu, bis dieser quietschte. Auf die Aufforderung der Hundehalterin, ihren Hund loszulassen, schlug der Mann ihr mit der Hand ins Gesicht. Die Spuren dieses Schlages waren an der Wange der jungen Frau bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten noch deutlich zu sehen. Der 50-Jährige gab an, von dem Hund gebissen oder zumindest durch den hochinfektiösen Schleim verletzt worden zu sein und ließ sich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus transportieren.

Am Ende des Tages nahmen die Beamten zwei Anzeigen zu Protokoll - eine fahrlässige und eine vorsätzliche Körperverletzung. Der Hund trug keine Verletzungen davon.