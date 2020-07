15.000 Euro Schaden 30-Jährige weicht einem Reh aus und überschlägt sich mit ihrem Fahrzeug

Foto: PI Amberg

Eine 30-jährige Fahrzeugführerin befuhr am Sonntagabend, 19. Juli, die Bundesstraße B14 von Holzhammer her kommend in Richtung Schnaittenbach und musste einem Reh ausweichen, das plötzlich auf die Straße lief.