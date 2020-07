Ohne Führerschein 29-Jähriger fährt mit „frisiertem“ Motorroller

Am Donnerstag, 16. Juli, um 20 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Wintersreuther Straße in Holenbrunn in Wunsiedel einen 29-jährigen Marktredwitzer, der hier mit seinem Motorroller unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Roller, der laut Betriebserlaubnis eigentlich höchstens nur 25 Stundenkilometer schnell sein durfte, so manipuliert worden war, dass er es auf einer Teststrecke auf Tempo 36 brachte.