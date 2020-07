9.000 Euro Schaden Autofahrer nimmt Zapfpistole nicht aus dem Tankstutzen – der Schlauch reißt und der Fahrer fährt einfach weg

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 15. Juli, ereignete sich an der Tankstelle in der Haydnstraße in Schwandorf eine Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer BMW versuchte zu tanken, was aus unbekannten Gründen nicht gelang. Er fuhr weg, ohne die Zapfpistole aus dem Tankstutzen zu nehmen.