Zeugenhinweise erbeten Unbekannte klauen Schlauchrolle vom Gelände eines Baumarktes in Neunburg vorm Wald

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12. auf 13. Juli, wurde eine Schlauchrolle der Marke Gardena vom Gelände eines Baumarktes in der Amberger Straße in Neunburg vorm Wald entwendet.