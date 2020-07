Glastür eingeschlagen Streit zwischen getrenntem Paar endet im Krankenhaus

Leichte Verletzungen zog sich Montagnacht, 13. Juli, in Hof ein 22-Jähriger nach einem Streit mit seiner Ex-Partnerin zu.

Hof. Eine Streifenbesatzung wurde um 23.50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alsenberger Straße gerufen, da der 22-jährige Ex-Freund einer 20-jährigen Hoferin den Glaseinsatz ihrer Wohnungstüre eingeschlagen hatte. Beim Eintreffen der Beamten befand sich jede Menge Blut im Treppenhaus des Hauses.

Der Mann hatte sich beim Einschlagen des Glases an der linken Hand geschnitten. Die Wunde musste durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Zur weiteren Behandlung begab sich der Randalierer mit den Sanitätern ins Sana-Klinikum Hof. Weiterhin richtete er Sachschaden in Höhe von 150 Euro an. Den Ex-Freund erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.