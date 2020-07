Auseinandersetzung Beleidigungen unter der Gürtellinie und Attacke mit Ziegelstein – Polizei ermittelt in der Rauschgiftszene

Foto: 123rf.com

Am Montag, 13. Juli, gegen 16 Uhr, wurde eine Polizeistreife zu seinem Streit in Schwandorf in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass drei polizeibekannte Personen beteiligt sind, die allesamt der Rauschgiftszene angehören.