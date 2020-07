Polizei warnt Betrügerische Anrufe aktuell vermehrt im Raum Regensburg, Burglengenfeld und Amberg

Seit den Vormittagsstunden des Montags, 13. Juli, häufen sich aktuell im sich in Stadt und Landkreis Regensburg sowie im Raum Burglengenfeld und Amberg die Anrufe durch Betrüger, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben.

Burglengenfeld/Amberg. Aktuell rufen die Täter im Raum Regensburg, Burglengenfeld und Amberg bei Bewohnerinnen und Bewohnern an und geben sich als falsche Kriminalpolizeibeamte aus. Die Täter täuschen vor, es habe eine Festnahme gegeben und dabei seien Informationen zu den Vermögensverhältnissen bekannt geworden, die den Angerufenen betreffen. Damit erhoffen sie sich persönliche Auskunft der Opfer. Bisher kam es zu keinem Schaden.

Die Polizei rät dringend: „Geben Sie Unbekannten keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse! Rufen Sie in jedem Fall sofort bei der Polizei an und versichern sie sich über die Echtheit des Anrufers – verwenden Sie dabei selbst recherchierte und keine der angegebenen Rückrufnummern. Wenden Sie sich an die 110! Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Informieren oder ziehen Sie Verwandte oder Nachbarn hinzu! Auch Bankmitarbeiter sollten besonders aufmerksam hinsichtlich ungewöhnlich hohen Bargeldauszahlungen sein! Angehörige und Bekannte sollen ältere Menschen bitte auf diese Kriminalitätsform aufmerksam machen.“