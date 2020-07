Niemand verletzt 21-Jährige missachtet Vorfahrtszeichen und kollidiert mit BMW

Am Sonntag, 12. Juli, ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße SAD3 bei Krumlengenfeld in Schwandorf ein Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige bog mit ihrem VW in die Kreisstraße ein und missachtete das Vorfahrtszeichen.