Verkehrskontrolle 33-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit seinem Hoverboard

Foto: VRA/123rf.com

Am Sonntag, 12. Juli, wurde gegen 19.15 Uhr, an der Schwefelquelle in Schwandorf ein 33-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war mit einem Hoverboard mit Elektromotor unterwegs. Die Beamten stellten drogentypische Merkmale fest.