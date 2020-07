Zeugenhinweise erbeten Frau wird in Neunburg vorm Wald von kleinem Hund gebissen

Am Donnerstag, 9. Juli, wurde eine 59-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Neunburg vorm Wald in der Vorstadt von einem kleinen freilaufenden Hund in den Unterschenkel gebissen.