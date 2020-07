Anzeige wegen Körperverletzung Gemeinsames Kartenspiel in Bodenwöhr endet mit Schlägen

Am Samstagnachmittag, 11. Juli, trafen sich mehrere Personen in Bodenwöhr zum gemeinsamen Kartenspiel. Im Verlauf des Spiels wurde dabei auch reichlich Alkohol konsumiert und es kam letztlich zu einem Streit zwischen den Spielern, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.