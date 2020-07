Hinweise erbeten Wieder Container aufgebrochen und Werkzeuge im Wert von 20.000 Euro entwendet

Bislang unbekannte Täter haben auf einer Großbaustelle in der Felstraße in Selbitz in der Zeit von Dienstag, 7. Juli, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 8. Juli, 6.30 Uhr, mehrere Container aufgebrochen und Werkzeuge im Wert von circa 20.000 Euro entwendet.