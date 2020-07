Die Polizei ermittelt Mit einem Baseballschläger bewaffnet – zwei Jugendliche randalieren in Amberg

Völlig außer Rand und Band zogen am Mittwochabend, 8. Juli, gegen 21:30 Uhr, zwei 16-Jährige mit einem Baseballschläger bewaffnet durch die Kettelerstraße in Amberg.

Amberg. Sie schlugen gegen Straßenschilder, Bäume und auch mehrere Löcher in eine Hausfassade. In der Nordgaustraße stellte sie eine Polizeistreife und einer der beiden flüchtete zu Fuß, wurde aber nach mehreren hundert Metern Sprint vom Polizeibeamten eingeholt und festgenommen. Die Halbstarken, mit 0,9 und 1,3 Promille alkoholisiert, waren gegenüber den Polizeibeamten so aggressiv, dass ihnen die Handschellen angelegt werden mussten.

Ob noch weitere Beschädigungen vorhanden sind, werden die laufenden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung zeigen. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Amberg zu melden. Der Baseballschläger wurde sichergestellt und momentan beläuft sich der Sachschaden auf circa2.000 Euro. Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben, „die über den Vorfall alles andere als erfreut waren“, so die Polizei.