Zwei Versuche Geflüchteter Ladendieb klaut zwei Stunden später am gleichen Ort

Ein zunächst unbekannter Mann versuchte am Freitag, 3. Juli, gegen 17 Uhr, in einem Verbrauchermarkt im Mosacherweg in Amberg Schuhe und Getränkedosen zu entwenden. Einer Angestellten gelang es noch, ihm die Artikel nach der Kasse abzunehmen, der Mann flüchtete jedoch aus dem Markt.