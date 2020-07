Frontalzusammenstoß Unfall mit drei leicht verletzten Personen und 40.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 3. Juli, gegen 14.45 Uhr, wollte ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer von der Kreisstraße SAD8 kommend in die SAD1 nach rechts abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Fiat eines 29-Jährigen, der in Fahrtrichtung Bruck unterwegs war.