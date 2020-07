Aus Unachtsamkeit Motorradfahrer überschlägt sich mehrfach und wird schwer verletzt

Am Freitagnachmittag, 3. Juli, gegen 15 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem BMW-Motorrad in Hohenburg die Staatsstraße 2235 von Kastl Richtung Ransbach. Kurz vor Ransbach geriet der Biker aus Unachtsamkeit aufs Bankett und verlor deshalb die Kontrolle über sein Motorrad. Er überschlug sich mehrfach und kam im angrenzenden Acker schwer verletzt zum Liegen.

Hohenburg. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Schwerverletzten ins Klinikum St. Marien in Amberg. Er erlitt schwere Prellungen am ganzen Körper sowie eine bis dato unbekannte Thorax-Verletzung. Am Motorrad entstand ein Totalschaden im Wert von circa 20.000 Euro. Fremdschaden wurde nicht verursacht.