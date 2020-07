Mehrere Anzeigen Ohne Mund-Nasen-Abdeckung am Bahnhof – 58-Jähriger beleidigt Bundespolizisten

Am Donnerstag, 2. Juli, führte in Schwandorf eine schlichte Aufforderung eines Bundespolizisten einen Mund-Nase-Abdeckung anzulegen zu mehreren Anzeigen.

Schwandorf. Ein Beamter der Bundespolizei traf am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Schwandorf am Bahnsteig 1 zwei Männer ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Abdeckung an. Während einer der Männer dem Hinweis auf die Tragepflicht sofort nachkam, beschwerte sich der zweite Mann, ein 58-jähriger Deutscher, lautstark darüber, dass die Polizei nur gegen Deutsche vorgehen würde.

Nach einer erneuten Aufforderung eine Mund-Nase-Abdeckung anzulegen beleidigte der aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach stammende Mann den Bundespolizisten ohne der Aufforderung nachzukommen. Bei der anschließenden Personalienfeststellung gab der 58-Jährige zunächst falsche Personalien an. Erst im Dienstverrichtungsraum der Bundespolizei konnte zweifelsfrei seine Identität geklärt werden.

Dabei kamen auch zwei Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Erschleichens von Leistungen sowie eine Fahndungsnotierung zur polizeilichen Beobachtung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte des Landgerichts Regensburg zu Tage. Während der Überprüfung bis zur Entlassung aus dem Dienstverrichtungsraum fielen weitere Beleidigungen gegenüber den Beamten.

Jetzt erwarten den 58-Jährigen neben einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz auch eine Anzeige wegen falscher Namensangabe sowie eine Strafanzeige wegen Beleidigung.