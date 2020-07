Polizei erteilt Platzverweis Obdachloser beim Onanieren unter der Brücke erwischt

Foto: 123rf.com

Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr bemerkte ein Spaziergänger im Bereich der Schlosstraße in Schwarzenfeld unter der dortigen Brücke einen Mann, der erkennbar an seinem Glied manipulierte. Er verständige daraufhin die Polizei. Diese konnte den Mann schlafend an der benannten Örtlichkeit antreffen.