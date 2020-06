Niemand verletzt Verpuffung in Weidener Wohnhaus durch Gaskartusche

Foto: Kathrin Lechl

Mächtig Aufsehen erregte am Freitagmorgen, 26. Juni, gegen 8.55 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Weidener Bahnhofstraße. Zeugen teilten mit, dass aus einer Wohnung in einem Obergeschoss wohl etwas gerade durch ein Fenster geflogen wäre, da urplötzlich eine Scheibe brach. Doch nur wenige Augenblicke später stellte sich die Situation etwas anders dar. Anwohner des Hauses teilten eine vermeintliche Gasexplosion in der Wohnung mit.