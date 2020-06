Einen in Hof geparkten BMW beschädigte von Montag auf Dienstag, 22. auf 23. Juni, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer. Die Polizeiinspektion Hof sucht Zeugen.

Hof. Eine 19-jährige Auszubildende parkte ihren weißen BMW am Montag, um 23 Uhr, in der Layritzstraße. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an der vorderen linken Stoßstange. Da sich an der Anstoßstelle roter Fremdlack befand, wird nach einem roten Fahrzeug gesucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Hof bittet unter der Telefonnummer 09281/ 7040 um Hinweise auf den Unfallverursacher.